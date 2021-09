Migliaia di delfini trucidati alle Isole Faroe. Sea Shepherd: «È il più grande massacro degli ultimi anni»

Un'incredibile strage di delfini si è compiuta nelle acque delle famigerate Isole Faroe, l'arcipelago tra Islanda e Norvegia a governo autonomo che fa parte del Regno di Danimarca. Oltre mille esemplari di "white sided dolphins" (Lagenorinco dai denti obliqui) sono stati massacrati durante la tradizionale caccia ai cetacei che si tiene stagionalmente in quelle isole.

A diffondere la drammatica notizia che rappresenta il più grande massacro di delfini documentato negli ultimi anni, Sea Shepherd, il movimento ambientalista che segue le vicende legate alla uccisione di cetacei anche in quelle fredde latitudini. "È stata una caccia brutale, ha commentato aspramente Sea Shepherd. Una caccia senza senso che alla fine ha significato l'uccisione dell'intero pod di delfini composto da almeno mille esemplari". E poi: "Un massacro che ci ha lasciati senza parole". Nel frattempo, sulle coste dell'isola teatro della strage, pescatori e residenti stanno ancora contando i delfini uccisi che, mai come stavolta, sembrano davvero non finire più.