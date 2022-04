Delfino spiaggiato, invece di essere soccorso è cavalcato dai bagnanti e muore

«Quello che è accaduto su quella spiaggia non può trovare giustificazioni». Questo il commento del Texas Marine Mammal Stranding Network, l'associazione ambientalista americana che si occupa di salvaguardia animale, rilasciato a seguito di un drammatico episodio registrato lungo una spiaggia texana e che ha significato la morte di un delfino. Ma cominciamo dall'inizio. Siamo a Quintana Beach, nota spiaggia del Brazoria County Park. È il tardo pomeriggio quando, improvvisamente, un delfino si spiaggia. È un esemplare giovane, non arriva nemmeno a due metri di lunghezza ma è ancora vivo e seppur debolmente, si dibatte. Incuriositi dal drammatico fuori programma, le persone della spiaggia si avvicinano e qualcuno tenta di riportarlo in acqua. L'operazione fallisce. Tempo un paio di minuti e il delfino, disorientato, probabilmente malato, torna a spiaggiarsi.

A quel punto, scatta qualcosa di incomprensibile. Sì perché attorno al delfino stremato, come documentato dalle immagini diffuse dal Texas Marine Mammal Stranding Network che proponiamo, si raduna un capannello di persone che cominciano a toccarlo, a spingerlo, persino a cavalcarlo in un raptus di follia che risulterà fatale. Il delfino, infatti, morirà prima dell'arrivo dei soccorsi. Così, mentre infuriano le polemiche, associazioni ed enti governativi tornano a ribadire che: «In caso di cetacei spiaggiati, la sola cosa da fare e chiamare i soccorsi autorizzati ad intervenire. Perché, è stato sottolineato, dietro allo spiaggiamento c'è sempre un motivo. Il mammifero marino, infatti, potrebbe essere malato o ferito e non deve essere toccato se non da personale esperto». I delfini, anche in quello Stato, sono protetti dal 1972.