Compra un divano usato e dentro ci trova un cane: «Stava morendo di fame e sete, l'ho adottata»

Si porta a casa un divano usato, ma quello che ci trova dentro è molto più prezioso. Niente soldi o gioielli. Dall'interno del sofà è uscita fuori Mel, una cagnolina. La storia arriva dal Brasile, per la precisione da Joinville, nel nord della regione di Santa Catarina. A raccontarla è il Fronte d'azione per i diritti degli animali (Frada): «Una signora ha comprato un divano usato e il cane è arrivato in regalo dentro il divano stesso. Incredibile, ma è esattamente quello che è successo».

Come ha spiegato l'associazione, non è chiaro come il cane sia finito nel divano, ma l'ipotesi più probabile è che sia stato infilato dentro dal proprietario precedente. Secondo la sorella della donna che ha adottato Mel, non è possibile che sia entrata nel divano da sola: «Mio cognato ha dovuto aprirlo tutto per tirarla fuori, poveretta. Aveva molta fame e sete, anzi stava per morire». Per la nuova proprietaria Mel è stata una benedizione: «Sono troppo felice che sia arrivata nella mia vita - afferma la donna che l'ha chiamata Mel, in onore dell'ex cane da compagnia della famiglia, morto circa due anni fa - Ha i suoi stessi occhi».