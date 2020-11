Documentato il momento in cui una iena ruba un cucciolo di leopardo

Un gruppo di turisti che si trovavano in visita nel Kruger National Park in Sud Africa ha visto e documentato il momento in cui una iena ha catturato un cucciolo di leopardo. Il video della cattura è stato pubblicato sull'account Instagram di Kruger Sightings.

Xidulu, una femmina di leopardo che camminava nella boscaglia lontano dalla sua tana, è stata minacciata da Tingana, un leopardo maschio. La iena approfittando della situazione ha messo a punto il colpo. Infatti, mentre Xidulu, stava trasferendo i suoi cuccioli in una nuova tana più sicura, la iena ne ha cattuato uno.

«L'animale ha approfittato del fatto che la tana non era protetta e si è subito diretta verso di lei. I cuccioli l'hanno scambiata per la loro madre e si sono avvicinati e così la iena ne ha rubato uno», ha commentato Kruger Sightings dal suo account.

© RIPRODUZIONE RISERVATA