Donna allatta al suo seno gatto in aereo: panico (e disgusto) tra hostess e passeggeri

Un'idea bizzarra che ha stupito tutti i passeggeri sul volo Delta 1360 con tratta da New York ad Atalanta. Una donna ha avuto improvvisamente l'idea di allattare il suo gattino senza peli, Sphynx, dal suo seno. Il felino avvolto in una coperta nera dopo essere stato tirato fuori dal trasportino è stato messo vicino al petto della passeggera nonostante l'animale si dimenasse. Inutile l'intervento della hostess che ha cliesto alla donna di riporre il gatto nel suo trasportino e che si è beccata un bel riufiuto da parte della passeggera.

I saw this on Reddit today. It’s an a ACARS in-flight message from the cockpit to the ground.



Also, civilization had a good run. pic.twitter.com/AjQhIaE80H — Rick Wilson (@TheRickWilson) November 24, 2021

Usa, l'intervento del personale di volo

A quel punto l'assistente di volo è stata obbligata a chiedere aiuto a terra e l'incidente è stato persino trasferito sui tabelloni dell'aereoporto di Atalanta: «Il passeggero nel posto 13A allatta il suo gatto e non vuole riportarlo nel suo contenitore nonostante la richiesta del steward». La storia è diventata di dominio pubblico quando uno screen di un messaggio trasmesso da uno dei membri dell’equipaggio è diventato virale sui social. Newsweek riporta che anche l’assistente di volo Ainsley Elizabeth ha parlato del bizzarro incidente in un video TikTok condiviso il 13 novembre. ««Questa donna aveva uno di quei gatti senza pelo avvolto in una coperta, in modo che sembrasse un bambino. La sua maglietta era alzata e stava cercando di far agganciare il gatto, e non voleva rimetterlo nel trasportino. E il gatto gridava per salvarsi la vita!»». Un attivista dell’aviazione che ha parlato con un altro passeggero che ha assistito all’incidente ha pubblicato maggiori dettagli sull’incidente su Twitter. Secondo lui, la donna ha continuato a provare nonostante l’equipaggio di cabina le avesse chiesto di smettere di allattare il suo gatto. In questo momento, la stazione è ancora in attesa di una dichiarazione. Secondo la politica sugli animali domestici di Delta, i gatti di piccola taglia sono ammessi a bordo a determinate condizioni purché rimangano all'interno di un trasportino ventilato che può essere inserito sotto il sedile.