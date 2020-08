Una donna cattura un luccio enorme mentre è in kayak con la famiglia

Una donna ha catturato un luccio lungo 1,1 metri per 13 chilogrammi, stabilendo un record nel Connecticut, USA, secondo quanto riferito dal Dipartimento statale per l'energia e la protezione ambientale.

L'impresa è avvenuta mentre Leslie Slater era in kayak con la sua famiglia. Ad un certo punto, la donna ha avvertito qualcosa che tirava forte. Inizialmente, ha pensato che l'amo si fosse impigliato sul fondo del lago, ma quando ha tirato la lenza è rimasta fortemente sorpresa nel rendersi conto che aveva appena catturato un luccio di enormi dimensioni. «Non riesco ancora a credere di essere riuscita a farlo salire sul mio kayak senza ribaltarci», ha raccontato la donna. «L'aspetto più bello di quest'avventura, oltre alla cattura, è che mio marito e i miei figli erano lì con me a condividere l'esperienza. Questa cattura verrà ricordata per sempre come un ricordo positivo del 2020 per me e la mia famiglia!», ha aggiunto.

LEGGI ANCHE Orsi in Trentino, ordinanza dispone cattura e reclusione

«Congratulazioni a Leslie per la sua cattura da record!», ha dichiarato Trumble, vice commissario per la conservazione ambientale.

Ultimo aggiornamento: 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA