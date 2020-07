Donna finge di essere morta per scampare all'attacco di un bisonte nel Parco Nazionale di Yellowstone | Video

Una donna è riuscita a scappare indenne da un bisonte fingendosi morta. L'incidente è avvenuto nel Yellowstone National Park negli Stati Uniti e è stato filmato da un visitatore.

Nel video, dove si sentono le urla dei testimoni, si vede la donna che tenta di fuggire da due bisonti e quando si avvicinano troppo, si lascia cadere e smette di muoversi. Uno degli animali rimane alcuni istanti vicino alla visitatrice immobile, cerca di toccarla, ma ben presto perde interesse e si allontana.

Sembra che la donna non sia rimasta ferita, ha chiarito l'autore del video, Cloie Musumecci, aggiungendo che la protagonista viveva nel Montana e sapeva come comportarsi in una situazione del genere.



Una mujer finge su muerte para salvarse del ataque de unos bisontes en el Parque Nacional de Yellowstone

Non è il primo incidente di questo tipo nel. A maggio, una donna di 72 anni è stata ferita da un bisonte dopo essersi avvicinata troppo all'animale. Per evitare queste spiacevoli circostanze i dipendenti del parco chiedono ai visitatori di rimanere a almeno 23 metri di distanza.