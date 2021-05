Donna non vedente smarrisce il suo cane guida Mary e la polizia lo ritrova

Quando ha capito che Mary non era più al suo fianco Annamaria si è sentita persa. Per la donna perdere il suo cane guida è stato un dramma. Per questo ha chiesto subito l’aiuto della polizia. Quando sono arrivati sul posto i poliziotti della Volante di Livorno l'hanno trovata immobile per strada con il suo bimbo di 19 mesi legato sulla schiena. Gli agenti, dopo averla accompagnata a casa e tranquillizzata, si sono messi alla ricerca della sua labrador color crema. Grazie all’aiuto di un passante, l’hanno trovata tra le auto in sosta.

A raccontare la storia a lieto fine è stata la stessa polizia sulla sua pagina Facebook: «Per Annamaria è stato come ritrovare una parte di sé, così come per il suo bimbo, abituato alla presenza rassicurante di Mary all’interno della famiglia».