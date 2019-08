​Donna aggredita da un puma: la salva una canzone dei Metallica

Domenica 4 Agosto 2019, 13:20

Una donna dell'isola di Vancouver, Canada, è scampata all'attacco di un puma, riuscendo a allontanarlo con una canzone della band dei Metallica. L'animale è rimasto immobile non appena ha sentito le prime note del pezzo Don't Tread On Me della band americana.Il fatto è avvenuto lo scorso mese di luglio, mentre Dee Gallant, 45 anni, stava passeggiando con il suo cane in una foresta della regione, quando è apparso il puma che ha iniziato a seguirli.La donna ha cercato di spaventare l'animale, che è arrivato a una distanza di circa 15 metri da lei, come lei stessa ha documetato registrando l'accaduto con il cellulare. Solo quando ha deciso di interrompere le riprese per accedere alla raccolta musicale del suo telefono e selezionare la canzone Don't Tread On Me dei Metallica che il puma ha accantonato il suo proposito. «Ho pensato che fosse la canzone perfetta, infatti, ha dato il messaggio che volevo inviare, ed è un brano che realmente sembra intimidatoria», ha detto.La donna ha dichiarato di essere molto grata alla band, i cui membri sono già stati messi al corrente della sua storia, attraverso il suo account Facebook, infatti, Gallant ha reso noto di essere riuscita a comunicare con James Hetfield, il cantante del gruppo.