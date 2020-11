Donna sorprende una scimmia a lavare il suo bucato

Una donna residente nella provincia del Borneo meridionale in Indonesia ha sorpreso una scimmia mentre lavava il suo bucato.

Ayu Sarasyani aveva lasciato i suoi vestiti in ammollo in cortile e quando è tornata per sciacquarli ha trovato la simpatica scimmia all'opera. La donna ha registrato la scena e nelle immagini è possibile vedere l'animale indaffarato a strofinare i vestiti con l'acqua e il sapone, mentre è seduta sul bordo di una bacinella. A un certo punto, poi, addirittura stende una parte dei vestiti sul pavimento e si china per continuare a strofinarli meglio.

Dal canto suo, Sarasyani è rimasta all'interno della sua abitazione per riprendere l'insolita scena, per paura di essere attaccata dalla scimmia. «Sono rimasta sorpresa nel vederla fare il bucato e sono rientrata immediatamente in casa per vedere la scena dalla mia finestra», ha raccontato al Daily Mail.

Come ha spiegato la donna, le scimmie selvatiche compaiono spesso nella zona. «Vengono qui di tanto in tanto. Di solito sono in grandi gruppi, ma questa era sola», ha aggiunto.

