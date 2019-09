Donna spegne una sigaretta negli occhi di un cucciolo e registra il momento

Domenica 8 Settembre 2019, 13:13

A Singapore, la SPCA, Società per la prevenzione della crudeltà verso gli animali, sta cercando gli autori di un video crudele che mostra una donna che tortura un cucciolo mentre il piccolo urla di dolore. Si ritiene che le persone coinvolte potrebbero far parte di gruppi che beneficiano dei film che mostrano torture ai danni degli animali.Nelle terribili immagini si vede una donna che mentre fuma tranquillamente afferra il cucciolo per il collo con l'altra mano, quindi inizia a bruciargli gli occhi con la sigaretta.L'associazione animalista chiede la collaborazione dei cittadini per identificare la donna e i suoi complici. Gli attivisti della SPCA, dalla loro pagina Facebook, hanno fatto sapere che ritengono che le persone coinvolte in questo vile atteggiamento potrebbero far parte di «organizzazioni che traggono beneficio dai film sulla tortura degli animali». L'organizzazione ha inoltre invitato le persone a non far circolare la registrazione.