Due leoparde, madre e figlia, si affrontano in un violentissimo duello in cima a un albero

Due leoparde, mamma e figlia, si sono affrontate duramente in un duello in cima a un albero. Il loro scontro è durato a lungo anche dopo essere cadute a terra fino a quando la vincitrice ha vinto sulla rivale, segnando il territorio.

Il momento in cui le due femmine di leopardo si sono affrontate sul tronco di un albero e che è continuato anche dopo che le due sono cadute dallo stesso è stato filmato nel Kruger National Park in Sud Africa.

I responsabili del Parco hanno chiarito che i due animali, Moya e Amira, sono rispettivamente madre e figlia, e hanno avuto una relazione amichevole fino a quando non hanno iniziato ad accoppiarsi con lo stesso maschio. La registrazione mostra che Moya si arrampica sull'albero per attaccare Amira, ma alla fine vince la madre che si ritira vittoriosa, non senza aver prima segnato il territorio.

LEGGI ANCHE Maltempo, fulmine nel barese colpisce e uccide 10 mucche

Ultimo aggiornamento: 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA