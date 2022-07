Squalo attacca nel Mar Rosso, morte due turiste: una stroncata da infarto

L'incontro ravvicinato con un squalo ha causato la morte di due donne. È successo a Hurghada, nota località balneare sul Mar Rosso.

La tragica notizia è stata riportata sulla piattaforma Facebook dal ministero dell'Ambiente egiziano. Secondo le prime ricostruzioni, le due turiste stavano nuotando a distanza di 600 metri l'una dall'altra lungo la costa del Sahl Hasheesh. Una delle vittime è di origine austriaca, Elizabeth Squire, morta di infarto in seguito alla vista dell'animale. Secondo le fonti mediche, non è stato possibile rianimarla perchè il cuore ha ceduto ancora prima di ricevere le aggressioni da parte dello squalo. La nazionalità dell'altra vittima non è ancora stata resa nota dalle autorità egiziane.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Ragazza di 15 anni attaccata da uno squalo perde una gamba: un... IL VIDEO Sardegna, squalo stremato tirato fuori dall'acqua dai bagnanti... LA STORIA Pisciotta, esemplare di squalo pescato tra lo stupore dei presenti

Il governatore della regione, il generale Amr Hanafi, ha ordinato di interrompere temporaneamente tutte le attività nell'area interessata e la successiva chiusura di alcune spiagge lungo la costa, prevenendo così eventuali attacchi.

È stata aperta un'indagine per determinare le precise circostanze dell'incidente.

Sono rari gli attacchi degli squali nella zona egiziana, in particolare nei luoghi in cui è consentita la balneazione. L'ultimo incidente risale infatti al 2018, quando un turista ceco è stato catturato e ucciso brutalmente da uno squalo.