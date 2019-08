Tikiiri, elefante di 70 anni malato e denutrito, costretto a sfilare in Sri Lanka

😢 | Hace unos días se dio a conocer el maltrato animal que ha sufrido la elefanta de 70 años, Tikiri. La organización 'Save Elephant Foundation' denunció cómo ésta fue obligada a trabajar junto a otros 60 elefantes en el Festival de Perahera en Sri Lankahttps://t.co/fKUfyKxwFG — Telediario Mx (@telediario) August 16, 2019

Sabato 17 Agosto 2019, 09:16 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2019 09:56

Tikiiri è un elefante femmina di 70 anni. Nonostante sia vecchio e denutrito, il povero animale è costretto a sfilare in Sri Lanka al festival di Esala Perahera. È uno dei 60 elefanti che partecipano alla sfilata di una delle più antiche manifestazioni buddiste dell'isola. Ogni sera, per 10 notti consecutive, Tikiiri è costretto camminare, con tanto di costume, per molti chilometri tra ali di gente, fuochi d’artificio e fumo.Gli scatti, che hanno suscitato in rete indignazione per lo sfruttamento dell'animale, sono stati commentati da diversi attivisti e ambientalisti che invitano i turisti a boicottare le manifestazioni in cui vengono utilizzati gli elefanti.Il trattamento riservato agli elefanti e in particolare a Tikiiri è stato denunciato dalla «Save Elephant Foundation»: «Nei suo occhi si vedono le lacrime causate dalle luci luminose che decorano la sua maschera e nessuno nota la difficoltà che ha nel camminare, debole e scheletrica». La fondazione pertanto rivolge un appello per salvare l’elefantessa: «Come si può definire questa come una benedizione se facciamo soffrire altri esseri viventi?».