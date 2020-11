Elefante cade in un pozzo, 14 ore di lavoro per tirarlo fuori

Un elefante è stato salvato dopo essere caduto in un pozzo profondo più di 15 metri in un campo agricolo nello stato meridionale indiano del Tamil Nadu, secondo quanto riferisce The Hindu.

L'animale, di circa 25 anni, è stato scoperto all'alba da un allevatore, che ha subito informato le autorità. All'arrivo sul posto, la squadra di soccorso, composta da più di 50 professionisti, ha drenato l'acqua e tentanto di tranquillizzare il pachiderma, prima di stringerlo in alcune cinghie e sollevarlo con il supporto di un camion e una gru.

L'intera operazione di salvataggio è durata circa 14 ore.

Secondo i funzionari del dipartimento forestale, l'elefante dopo essere stato salvato, è stato messo in libertà nella foresta di Hosur, da dove era venuto.

