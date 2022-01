Elefante ribalta un'auto con all'interno una coppia e due bambini I Video

Un video scioccante pubblicato sui social network mostra un elefante infuriato mentre si avventa su un'auto su cui viaggiava una famiglia con due bambini piccoli e la capovolge con le zanne, secondo quanto riferiscono i media locali. L'incidente registrato dai passeggeri di un'altra auto è avvenuto a iSimangaliso Wetland Park in Sud Africa.

APPROFONDIMENTI ARGENTINA Milioni di coleotteri invadono una città argentina e la... STORIE DAL MONDO Mamma denuncia il donatore di sperma per aver mentito sulla sua... ABBATTUTO! Il gorilla Choomba soppresso a 59 anni nello zoo di Atlanta:...

Il video dell'assalto dell'elefante

I turisti che hanno registrato l'episodio non hanno potuto far altro che suonare il clacson per cercare di distrarre l'enorme elefante di circa sei tonnellate, tuttavia l'animale non si è fermato finché non ha raggiunto il suo obiettivo e si è allontanato di sua spontanea volontà come se nulla fosse accaduto. Nessuno dei passeggeri è rimasto gravemente ferito.

«Erano terrorizzati e traumatizzati dall'accaduto e temevano che l'elefante li avrebbe attaccati di nuovo», ha riferito il gruppo di soccorso che si è recato sul luogo avvertito dagli autori del video e ha aggiunto che i mammiferi erano nel momento del massimo della loro attività sessuale, quando i maschi possono mostrare comportamenti aggressivi a causa degli alti livelli di testosterone.