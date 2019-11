Elefante uccide cinque persone in 24 ore: andrà in esilio nella foresta

E' entrato in un villaggio e ha seminato il panico, uccidendo 5 persone, tra cui tre donne, in 24 ore. Finalmente lui, Laden (dal nome del terrorista già capo di Al-Qaeda, Osama Bin Laden), è stato catturato e potrà vivere in un luogo lontano dagli esseri umani. Si tratta di un elefante che aveva trovato le sue vittime nel distretto di Goalpara in India. A riportare la notizia è la versione online del quotidiano New York Post.

Gli agenti che si occupano della fauna selvatica sono arrivati a catturarlo usando sia i modernissimi droni sia i più tradizionali elefanti domestici. Ora hanno deciso di spostarlo in un altra zona della foresta lontana dai centri abitati.

Negli ultimi 5 anni sono state circa 2.300 le persone uccise dagli elefanti in India, mentre sono circa 700 gli elefanti uccisi dal 2011. I pachidermi si spostano di frequente a Goalpara e l'incontro con gli esseri umani non è raro: la deforestazione sta facendo aumentare l'area abitata e sta facendo diminuire, di conseguenza, quella del loro habitat.

Alcune persone hanno deciso di avvelenarli o ucciderli, mentre altri elefanti sono morti a causa di recinti elettrificati o di ferrovie che hanno tagliato i loro percorsi migratori.

