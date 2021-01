Elefantessa abbandonata in una discarica: rubata da un circo, ha ferite alla testa e alle gambe

Rubata da un circo, ferita ed abbandonata in una discarica. E' la triste storia di Dumba, un'elefantessa asiatica di 43 anni che è stata prelevata da una circo in Spagna e ritrovata in mezzo ai rifiuti, in una discarica a Gard, nel sud francese, chiusa nel rimorchio di un camion di pochi metri quadrati. A raccontarne la vicenda è il quotidiano locale, La Dépêche du Midi, che ha ricostruito il percorso di Dumba.

L'elefantessa era stata rubata dal suo addestratore, che l'aveva prelevata in un circo in Spagna, motivo per cui, a bordo del suo camion e con l'animale a bordo, stava scappando dalla giustizia spagnola, in seguito alla denuncia di un'associazione animalista che aveva denunciato l'accaduto.

Di Dumba, infatti, si erano perse le tracce dallo scorso settembre, quando era stata rubata dall'allevatore, anche se le sue condiizoni di salute erano già state notate da un'associazione animalista, One Voice che dopo alcune segnalazioni era intervenuta nel circo che si esibiva oltre frontiera, in territorio francese. L'animale presentava varie ferite alla testa e accusava forti dolori alle zampe che la facevano contorcere, probabile conseguenze dei maltrattamenti subiti.

Del caso si è occupata anche Barbara Pompili, il ministro francese della Transizione ecologica che su Twitter ha scritto "è in corso un'indagine giudiziaria. Ho chiesto ai servizi del ministero di fornire la loro assistenza affinché i fatti vengano accertati il ​​più rapidamente possibile".

Ormai inutilizzabile in un circo, il crudele allevatore ha pensato bene di abbandonare Dumba in una discarica, come se fosse un rifiuto, nel freddo della campagna, in mezzo alla neve. Ora l'uomo rischia la prigione, ma l’associazione animalista auspica che non possa più possedere alcun genere di animale. E per Dumba si cerca una casa più accogliente.

