Due elefanti gemelli nati in Kenya, è la prima volta da decenni

Per la prima volta da decenni sono nati, in una riserva nel nord del Kenya, due elefanti gemelli. I due esemplari dovrebbero avere solo pochi giorni e sono i primi ad essere nati dal 2006. Un parto gemellare è molto raro in questa specie, infatti risultano essere solo 1% di tutte le nascite di elefanti registrate. L'evento è stato una piacevole sorpresa per l'organizzazione Save the Elephant che controlla e monitora la specie nel parco.

Iain Douglas-Hamilton, fondatore dell'organizzazione ha dichiarato quanto sia difficile per una coppia di gemelli sopravvivere. Solitamente, uno dei due muore per mancanza di cibo. Per la madre è un grande stress riuscire a sfamare entrambi i cuccioli, ma Douglas-Hamilton sembra essere positivo riguardo la sopravvivenza di entrambi soprattutto grazie alle condizioni climatiche favorevoli degli ulltimi mesi. La scoperta è stata fatta da delle guide dell' eco-campus di lusso Elephant Watch Camp, che organizza visite in quelle zone, il 16 Gennaio. Gli operatori sono stati addestrati dagli esperti di Save the Elephant a riconoscere ogni tipo di esemplare e le varie famiglie presenti sul territorio. Dopo la scoperta hanno allertato gli esperti che hanno confermato la nascita di due gemelli, un maschio e una femmina.

Attualmente gli esperti si stanno impegnando a seguirli nella loro crescita e a monitorarne salute e condizioni. La mamma dei cuccioli si chiama Bora ed è alla sua seconda gravidanza. Save The Elephant monitora la sua famiglia da anni, infatti aveva seguito anche il suo primo parto avvenuto nel 2017, dopo ben 22 mesi di attesa. Gli elefanti sono i mammiferi che registrano il periodo di gestazione più lungo.