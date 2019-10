Strage di elefanti in Sri Lanka, forse avvelenati dai contadini: «Invadevano i campi»

elefanti adulti sono stati trovati morti negli ultimi giorni in diverse zone dello strage è stato il dipartimento della fauna selvatica della Provincia, che ha confermato che le ricerche di altri eventuali animali sono ancora in corso e che , a quanto accertato, i sette esemplari non presentavano segni di attacchi da parte di predatori né ferite da arma da fuoco. Gli elefanti erano stesi su un fianco, come fossero addormentati. Il sospetto, perciò, è che siano stati avvelenati, probabilmente “per vendetta”, per aver sconfinato nel territorio occupato dai terreni coltivati dai contadini. Per averne certezza le autorità dello Sri Lanka hanno disposto un'autopsia sui corpi.



Sri Lanka, elefanti impazziti travolgono la folla alla festa: 17 feriti

Malaysia, elefanti intrappolati: l'idea dei soccorritori salva gli animali Almeno setteadulti sono stati trovati morti negli ultimi giorni in diverse zone dello Sri Lanka . I corpi di tre di loro sono stati ritrovati in una riserva forestale nel centro del Paese, vicino al sito archeologico di Sigiriya. A dar notizia dellaè stato il dipartimento della fauna selvatica della Provincia, che ha confermato che le ricerche di altri eventualisono ancora in corso e che , a quanto accertato, i sette esemplari non presentavano segni di attacchi da parte di predatori né ferite da arma da fuoco. Gli elefanti erano stesi su un fianco, come fossero addormentati. Il sospetto, perciò, è che siano stati avvelenati, probabilmente “per vendetta”, per aver sconfinato nel territorio occupato dai terreni coltivati dai contadini. Per averne certezza le autorità dello Sri Lanka hanno disposto un'autopsia sui corpi.

La convivenza tra questi mammiferi e gli esseri umani in Sri Lanka è da sempre abbastanza complicata. La crescente vicinanza tra l'uomo e gli elefanti è sempre più spesso causa di incidenti: da un lato c'è la necessità da parte dei contadini di espandere i terreni adatti alla coltivazione, dall’altra gli animali vedono ridursi progressivamente i loro spazi vitali. Il grande mammifero, allo stato brado, è spinto dal proprio istinto a difendere il territorio e il branco e ciò, secondo le statistiche, porta ogni anno alla morte di circa 50 persone, uccisi dalle cariche dei pachidermi che distruggono i villaggi.

Anche per questo il sospetto che i sette esemplari trovati morti nei giorni scorsi siano stati avvelenati per una sorta di vendetta da residenti esasperati dagli incidenti e dalla distruzione dei raccolti appare verosimile. Il numero di decessi di elefanti è cresciuto negli anni nonostante le leggi che puniscono i bracconieri: nel Paese la morte di un elefante è punibile anche con la pena di morte. La popolazione di elefanti nel Paese, che era stata stimata in 12000 all'inizio del ventesimo secolo, ora è scesa a 7000, secondo l'ultimo censimento.

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 14:57 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2019 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA