Esercito e pet therapy: ecco le caserme dove ci si cura grazie agli animali

Mercoledì 22 Agosto 2018, 20:19

Che il contatto con gli animali abbia valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa che determina un processo di miglioramento del paziente è cosa risaputa. Ma forse non tutti sanno che presso molte strutture militari è possibile effettuare questo tipo di attività. Per esempio, per quanto riguarda l’ Esercito è possibile effettuare riabilitazione equestre presso i centri ippici militari di Lecce, Cagliari, Grosseto, Roma, Torino, Montelibretti e Milano. Programmi di pet therapy con i cani sono invece condotti presso l’Organizzazione Penitenziaria Militare di Santa Maria Capua Vetere.Il servizio veterinario dell’Esercito coordina e incoraggia queste attività cooperando con molteplici enti morali e onlus per sostenere i cittadini in difficoltà o con disabilità, offrendo loro un apporto umano e professionale che li aiuti nel loro percorso di riabilitazione e guarigione. Il Ministero della Salute, nei giorni scorsi, ha attribuito al servizio sanitario militare l’esclusiva competenza per la verifica del possesso dei requisiti e il controllo del mantenimento degli standard operativi nell’ambito delle attività degli interventi assistiti con gli animali presso le strutture militari.