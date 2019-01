Un piccolo levriero italiano di Lecco è il più bel cane d'Europa

Domenica 13 Gennaio 2019, 19:36 - Ultimo aggiornamento: 13-01-2019 19:43

, un piccoloitaliano femmina di 5 anni dell’allevamento dei Raggi di Luna di Sirtori (Lecco) ha vinto stasera la 55^ Esposizione Internazionale Canina di Padova, concorso di bellezza in due giornate svoltosi alla Fiera di Padova con quasi 2.000 cani partecipanti di oltre 200 razze, provenienti da 13 Paesi:Austria, Croazia, Francia, Germania, Italia, Olanda, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Ucraina, Ungheria.Al secondo posto si è classificato l’del Castel Levante di Maria Patrizia Vidano da Carpiano (Milano) e terzo ila pelo duro Dargon Boy del Wanhelsing di Gabriel Mario Pascarella da Vergiate (Varese). Oltre al Best in Show giudicato da Francesco Cochetti, i 18 giudici internazionali giunti da Croazia, Francia, Germania, Italia, Slovenia, Stati Uniti, Turchia, Ungheria, hanno inoltre premiato oggi i migliori esemplari dei tre gruppi di razze presenti oggi in gara.Per il gruppo 2 ha vinto l’alano l’alano Queniee Eye-F del Castel Levante di Maria Patrizia Vidano da Carpiano (Milano); per il gruppo 9 il bolognese Radamantino Dante di Maria Luisa Friggi da Todi (Perugia) e per il gruppo 10 il piccolo levriero italiano Lady Godiva dei Raggi di luna dell’omonimo allevamento di Sirtori (Lecco).I cani vincitori sabato 12 gennaio: per il gruppo 1 la giuria internazionale ha decretato vincitore il cane da pastore maremmano abruzzese Girone di Lucus Angitiae di Agostino Di Cola da Luco dei Marsi (L’Aquila); il primo del gruppo 3 è il kerry blue terrier Balboa Boucanier di Selene Virzì da Torino; primo del gruppo 4 è il bassotto nano a pelo corto Jaguar Xke di Silvallegra di Maria Cristina Frigoli da San Martino Canavese (Torino); il primo del gruppo 5 è il samoiedo Glamorous Jazz Carpathian White Smile di Matejka Percic Celarc da Lubiana (Slovenia); primo del gruppo 6 è il beagle Braveheart di Torrimpietra di Anna Quattrociocchi da Terracina (Latina); vincitore del gruppo 7 il cane da ferma tedesco a pelo corto River dei tre laghi di Dino Malaguti da San Biagio di Bagnolo S.Vito (Mantova) e primo del gruppo 8 il cao de agua Milla do Lusiadas di Paola Granata da Ferrara.