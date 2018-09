Estinto in natura il pappagallo blu di Rio, addio all'ara di Spix

Lunedì 10 Settembre 2018, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2018 18:44

L', l'iconicodel fim d'animazione, è ufficialmente estinto in natura. A rivelarlo è un report di BirdLife International , che elenca ben otto specie di uccelli scomparse, metà delle quali in Brasile. La deforestazione sarebbe la causa principale dell'estinzione di questo uccello, secondo quanto sostiene il report.Ma non è del tutto finita per l'ara di Spix. Esistono circa 80 esemplari di questo pappagallo blu, che vivono però in cattività. Nel film "Rio", il pappagallo protagonista della storia viaggia dagli Stati Uniti al Brasile per ricongiungersi all'ultimo esemplare della sua specie, per evitarne l'estinzione. Nella pellicola distribuita dalla 20th Century Fox il pappagallo riesce nella sua missione, ma la realtà, purtroppo da oggi è ben diversa.