Ettore, bracco di Weimar di due anni cerca casa

Si trova in Campania, si adotta dalla Campania in su, dopo l'iter di preaffido.

Per info Loredana 3331671973 anche su whatsapp.

Ettore è stato preso che aveva tre mesi....amato e coccolato, vissuto in simbiosi con il padrone che all improvviso scopre di avere un linfoma al midollo spinale.

Ettore due anni, uno splendido bracco di weimar. È un cane meravigliosamente bello, va d accordo con tutti ma ha bisogno di correre, giocare, fare lunghe passeggiate...