European dog show: il cane più bello d'Europa è Stallone, il mastino napoletano di Scisciano

Besto of breed. Miglior soggetto all'European dog show di Budapest, il campionato Europeo Fci cinofilo di bellezza della razza mastino napoletano: così l'allevamento del Nolano conquista pure il titolo europeo (per la prima volta) dopo quelli italiani e mondiali. Sul gradino più alto del podio dell'Hungexpo di Budapest sale questa volta Stallone splendido esemplare di 24 mesi di proprietà dell'allevamento del Nolano di Scisciano. A giudicare Stallone nel corso del campionato al quale hanno partecipato esemplare arrivati da tutta europa e da qualche paese extra europeo, é stata il giudice Andrea Spiriev (ungherese) che ha laureato lo splendido mastino del Nolano best of breed.

Il campionato europeo di bellezza ha visto la partecipazione di tutte le razze canine. Stallone è di proprietà dell'allevamento di mastini del Nolano fondato da Michele De Falco Iovane nel 1960 e nella sua lunga storia ha conquistato ben 35 titoli italiani, quattro mondiali e, per la prima volta, un europeo. «Dedichiamo questo grande trionfo al caro nonno, fondatore dell'allevamento, venuto a mancare lo scorso agosto - dice Michele Junior che ha accompagnato Stallone a Budapest - un grande motivo di lustro e orgoglio per la nostra famiglia che da generazioni dedica la propria vita ad allevare questa magnifica razza».