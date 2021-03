Cane cade in un dirupo, salvato dai vigili del fuoco e riconsegnato ai proprietari

FABRIANO - I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina alle 8,45 in località Lame nei pressi dell’Eremo dell’Acquarello, nel Comune di Albacina per recuperare un cane caduto in dirupo. L’intervento si è rilevato molto complesso a causa della zona molto impervia. La Squadra di Fabriano intervenuta con due mezzi 4x4 hanno applicato delle tecniche di derivazione SAF (Speleo Alpino Fluviali) per poter recuperare il cane ad una distanza di circa 50 mt. dal ciglio della strada. Appena avvenuto il recupero, l’animale e stato affidato hai proprietari.





