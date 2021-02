Monte Faito: la volpe si mette in posa davanti all'obiettivo e le foto fanno il giro del web

Emozioni in alta quota per la fotografa Giovanna Silvano. Da giorni le sue foto vis a vis con la volpe sul monte Faito fanno il giro dei social. Un reportage che regala attimi di vita quotidiana dell'esemplare che da tempo è diventata la mascotte della montagna del Parco regionale dei monti Lattari. La volpe pare quasi mettersi in posa davanti all'obiettivo dell'appassionata e attenta fotografa che non è nuova a scatti naturalistici spontanei e meravigliosi nella loro normalità in tempi di covid e vita chiusi in casa. Ed allora le foto della bellissima voloe divengono una sorta di passeggiata virtuale in attesa di ricominciare a scalare montagne o passeggiare fra gli alberi secolari della cima a metà fra tre Comuni.

