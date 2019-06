Falco fa il nido nel vaso di casa. La proprietaria lo nutre e nascono i pulcini

Venerdì 7 Giugno 2019, 18:37 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2019 19:37

La Natura non smette mai di stupire. A questo deve aver pensato Judita Zajtkova, una giovane mamma che vive al piano alto di un appartamento a Praga, quando si è trovata un falco nel suo vaso posto fuori dalla finestra del salotto. Incredula e affascinata dal rapace che sembrava non avesse nessuna intenzione di abbandonare quello strano rifugio, Judita aveva iniziato ad osservarlo senza disturbarlo. Fino a quando, dopo qualche giorno, aveva scoperto che, quel bellissimo rapace, era una femmina. Adela, come Judita aveva ribattezzato l'uccello, aveva deposto diverse uova ed ora, si era detta, non sarebbe rimasto che aspettare.Così, mentre i due, mamma falco e padrona di casa, avevano fatto amicizia, Judita aveva anche cominciato ad offrirle da mangiare. Fortunatamente, i giorni sarebbero trascorsi senza nessun tipo di disturbo per la falchetta che, dopo la deposizione, non si era più allontanata. Fino a quando, tra il 2 ed il 3 giugno scorsi, da quelle uova sarebbero finalmente nati i piccoli. Affamati come non mai e protetti dalla mamma, avrebbero iniziato la loro nuova vita in quel vaso che, ormai per tutti, significava casa.Uno dei piccoli, è notizia di queste ore, purtroppo è morto. La Natura, è anche questo.