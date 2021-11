Farfalle per eventi, la nuova trovata per matrimoni e ricorrenze che fa arrabbiare gli animalisti: «Non sono giocattoli»

L'effetto è cinematografico. D'altro canto assistere alla liberazione di decine e decine di farfalle che si librano nell'aria all'unisono non è qualcosa che capita di vedere tutti i giorni, nemmeno ai matrimoni. Ed è proprio ed anche ai novelli sposi che l'iniziativa denominata farfalle per eventi, si rivolge. Per rendere il matrimonio ancora più unico, infatti, una azienda di Treviso, come documentato dalle immagini pubblicate dalla stessa sui social, ha pensato di proporre la liberazione di farfalle dopo il fatidico "sì". Una proposta che, stando alla moltitudine di immagini proposte, sembra godere di un buon successo. Così come di critiche.

Le critiche degli animalisti

In molti, infatti, tra animalisti e associazioni, si interrogano sulla opportunità di una proposta spettacolare quale questa che utilizza animali reali. Due, come indicato dalla pagina social dell'azienda, le possibilità di acquisto: "rilascio personale" che prevede la consegna ad ogni invitato di una scatolina con dentro una farfalla pronta al volo, e la "nuvola di farfalle" che invece permette la liberazione di numerosi esemplari contenuti in una unica scatola, simultaneamente. Così, nonostante la spiegazione dell'azienda che, tra le "mission" indicate sottolinea l'importanza di «avvicinare la natura alle persone in modo etico e sostenibile», le ragioni di chi si preoccupa della salute delle farfalle, si moltiplicano. Come quelle indicate dalla nota pagina ambientalista Basta Delfinari che ha amaramente commentato: «Animali come oggetti di scena, allevati, inscatolati e rivenduti per rendere più spettacolare un evento». Ma non finisce qui perché, oltre alle farfalle, sui social è possibile acquistare anche bachi da seta e addirittura grilli. Proposti da un'altra azienda italiana, sono venduti in una scatola kit con le istruzioni necessarie alla crescita che, dopo l'acquisto, potrebbe finire in mano a chiunque.