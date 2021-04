Fenicotteri rosa in volo alla foce del Sarno: gli scatti fanno impazzire il web

Uno stormo di fenicotteri rosa in volo. La Natura trionfa in scatti suggestivi che in queste ore stanno facendo impazzire il web. Succede al confine fra Castellammare e Torre Annunziata, nei pressi dello scoglio di Rovigliano. A cogliere lo spettacolo in netto contrasto con il più tristemente conosciuto inquinamento del fiume, la macchina fotografica di Raffaele Luise, fotografo appassionato di birdwatching.

Non e' la prima volta che in periodo di covid e lockdown con le attività umane ridotte e limitate, animali e vegetazione regalino immagini poetiche ed emozionanti che raccontano la vita, la speranza, il domani.

"Sorrento, Capri, Ischia e il Vesuvio, uno scoglio, Rovigliano, sul quale sorgeva un tempio dedicato ad Ercole, tanti uccelli migratori anche rari tra i quali il gabbiano di Franklin e la moretta codona, i fenicotteri rosa...ma anche tanti tanti rifiuti-scrive sul suo profilo facebook il fotografo con una punta di amarezza- negli Stati Uniti sarebbe un Bird Sanctuary con centinaia di migliaia di visitatori ogni anno, da noi invece?".