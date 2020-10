Due fenicotteri sul lungomare di Castellammare: la natura dà spettacolo

La natura che vince e si mostra. Capita a Castellammare, sul lungomare. Due fenicotteri sono stati fotografati per caso. Un'immagine emblematica e unica che ha fatto il giro dei social ed emozionato animalisti e cittadini.

Perché oltre che gli animali che muoiono per l'inquinamento del mare del golfo può capitare anche di assistere alla passeggiata di due volatili rari e maestosi probabilmente diretti verso paesi più caldi.



Due uccelli che hanno scelto di sostare per un po' sulla spiaggia della villa comunale stabiese e non in mostra in parchi o aree protette e che è stato visto da molti come simbolo di speranza per il mare nostrum.