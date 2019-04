Nuovo arrivo al Bioparco di Roma, è nato un fenicottero rosa: il sesso ancora da svelare

Si schiudono le uova per la Pasqua alma non sono di cioccolato. E' nato un(Phoenicopterus roseus) sulle rive del laghetto e si sta registrando un vero e proprio record di coppie in cova. Non è escluso quindi che nei prossimi giorni si possano avere altre nascite. Ilpesa cento grammi, ha pochi giorni di vita e sta bene. Ancora non è possibile stabilirne il, che sarà svelato dalla genetica nei prossimi mesi. La nascita è avvenuta dopo circa un mese di cova da parte di entrambi i genitori che in queste ore nutrono a turno il pulcino con una sostanza liquida prodotta dal loro tratto digestivo. Come si può vedere, il pulcino è al momento grigiastro: il caratteristico colore rosa dell’adulto è dovuto ai pigmenti presenti in alcuni microrganismi di cui si nutre, tra cui l’artemia salina, un piccolo crostaceo di cui i fenicotteri sono ghiotti. I giovani sono grigiastri e assumono la colorazione adulta a circa 3-4 anni di età.