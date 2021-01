Covid, festa di compleanno per il gatto provoca 15 contagi

Un focolaio di contagi da Coronavirus è stato registrato pochi mesi fa nel comune di Santo Domingo,Valparaíso, in Cile, sviluppatosi durante la festa di compleanno di un gatto, secondo quanto raccontato da Radio Bío Bío dal delegato alla salute di Valparaíso, Francisco Alvarez.

Il funzionario ha raccontato che in un primo momento non riusciva a credere che per celebrare la festa di un gatto diverse persone avessero deciso di violare le restrizioni stabilite dal Governo per fermare la diffusione della pandemia. «Quando ho scoperto che era il compleanno del gatto, ho pensato che stessero scherzando o che forse lo stessero dicendo per nascondere qualcos'altro, ma in realtà era proprio così. Lo confermiamo perché almeno sei di queste quindici persone contagiate ci hanno riferito la stessa cosa», ha fatto notare Alvarez.

APPROFONDIMENTI SOCIETà Un gatto “in mongolfiera”: ecco il video di animazione... LA PAURA Gatto trascorre 11 giorni sul tetto di un aeroporto a New York:... SOCIETà Il gatto si accoccola mentre lui suona: il video dolcissimo emoziona...

Il funzionario della Sanità ha chiarito che al compleanno del gatto hanno partecipato dieci persone, mentre le altre cinque sono state contagiate dallo stretto contatto con i contagiati. «Anche se sembra incredibile o persino uno scherzo, queste cose accadono davvero nel nostro paese», ha lamentato Álvarez, sottolineando l'importanza che i cittadini rispettino le attuali restrizioni e si prendano cura di loro stessi e della comunità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA