Fiocco azzurro allo Zoo Miami, è nato Ziggy il un formichiere gigante

Lo Zoo Miami è in festa per la nascita di un formichiere gigante a cui è stato dato il nome di Ziggy.

Finora il piccolo ha sfidato tutte le probabilità di sopravvivenza dopo che sua madre lo ha rifiutato, lasciandolo solo a temperature gelide. Il formichiere, che si pensa sia un maschio, è venuto al mondo nelle prime ore dell'8 dicembre condividendo la data del compleanno della mamma Laura.

Ziggy è stato chiamato così in memoria dell'alter ego della superstar britannica David Bowie Ziggy Stardust, quasi quattro anni dopo che lo zoo ha accolto il primo formichiere gigante che aveva chiamato Bowie.

Il cucciolo, però, non ha avuto un inizio facile. La notizia del lieto evento è stata subito rattristata dalla decisione di mamma Laura, di 7 anni, di abbandonarlo dopo la nascita in un angolino dello Zoo Miami nel sud della Florida. Ziggy pertanto è stato ritrovato debole e infreddolito in quella che è stata una delle notti più fredde dell'anno a Miami ed è stato portato d'urgenza all'ospedale dello zoo e posto in terapia intensiva. Il personale dell'ospedale dello zoo temeva che il cucciolo non sarebbe sopravvissuto all'inverno.

Ultimo aggiornamento: 14:29

