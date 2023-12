Fiocco, taglia piccola: una vita passata a catena, ora cerca casa

Lui è Fiocco un cane che dalla vita non ha avuto nulla. Il suo “padrone” è morto in un incendio, la roulotte dove viveva ha preso fuoco. Fiocco viveva a catena, tra le erbacce, con la pioggia che rendeva il terreno fangoso ed il sole che lo rendeva arido. Si accontentava di qualche avanzo ed è così che ha vissuto in questi anni. Ora finalmente è libero da quella catena, ormai anziano, assapora un po’ di libertà.

Ora ha bisogno del calore di una casa, un morbido cuscino dove passare il resto dei suoi anni. Ora sta arrivando l’inverno e vorremmo che lo passasse al sicuro. Fiocco non è più giovane, avrà all’incirca 9/10 anni, vissuti male. È una taglia medio/ piccola pesa, sui 8/9 kg. Al momento è mal messo, pieno di dermatite che si volontari stanno curando. E' stata iniziata la prassi sanitaria. Si trova a Napoli ma vi raggiunge ovunque dopo il superamento dell iter adottivo 🌏 Per info Cristina 3409675457 anche su whatsapp.