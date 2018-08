Cane cade da una barca a vela: nuota per 5 km e si ricongiunge con il padrone

Giovedì 30 Agosto 2018, 16:36 - Ultimo aggiornamento: 30-08-2018 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Shane Hale ha venduto tutto quello che possedeva per comprare una barca a vela e navigare per le acque di tutto il mondo con lo stretto necessario e la compagnia del suo cane Harley.Insieme hanno cominciato così questa entusiasmante avventura, ma nella notte dello scorso sabato sono rimasti intrappolati in mezzo a un terribile temporale a svariati chilometri dalla città costiera più vicina.Come informano i media locali, nella tempesta il mezzo si è rotto, il motore ha smesso di funzionare e la barca a vela ha cominciato a imbarcare acqua. Una forte onda ha sbalzato in mare il cane che nel volo ha perso anche il giubbotto di salvataggio.Hale è stato soccorso e riportato a riva dalla guardia costiera, mentre di Harley si erano perse le tracce. «Il proprietario ha insistito affinché cercassimo il cane. Non si può descrivere quanto fosse angosciato l'uomo», ha spiegato uno degli ufficiali che lo ha salvato.Il marinaio ha pubblicato sui social network la storia, rendendo così pubblica la scomparsa del cane. In meno di 24 ore ha ricevuto una chiamata che informava che Harley era stato visto vivo su una spiaggia.Si suppone che il coraggioso cane abbia nuotato per quasi 5 chilometri tra onde alte anche tre metri. Harley ha contratto una leggera polmonite, ma i veterinari hanno assicurato che guarirà presto.