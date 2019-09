Focene, trovato un delfino spiaggiato. ​Forse ucciso dal morbillivirus

Martedì 10 Settembre 2019, 11:02 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2019 11:05

Non c'era più nulla da fare quando è stato ritrovato. Era spiaggiato sul litorale di, a Focene, nell'area ribattezzata Mare Nostrum, un delfino di circa due metri, ormai senza vita.La segnalazione della presenza della carcassa è arrivata la scorsa notte alla Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino, e che ha già provveduto a delimitare l'area. Il delfino si trova a non molta distanza dal chiosco 40 gradi all'ombra. Si attende l'intervento dell'Istituto Zooprofilattico. Dovranno, se sarà possibile, essere accertate le cause del decesso.Non è la prima votla che arrivano segnalazioni di delfini e altri animali marini trovati morti lungo il litorale romano. L'ultimo avvistamento sabato sorso a Scauri. Legambiente sta verificando se possa trattarsi di morbillivirus, una malattia che colpisce questo tipo di animali. Soltanto i risultati delle autopsie potranno dirci di più sulla vicenda.