Frida, il cane eroe star del Messico va in pensione

Martedì 25 Giugno 2019, 12:50 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2019 13:46

Il cane soccorritore, Frida, diventato un'icona del Messico dopo il terremoto del 19 settembre 2017, è andato in pensione, come membro della Brigata di ricerca e soccorso del BREC della Segreteria della Marina per iniziare una nuova vita.La notizia è stata annunciata nell'ambito dell'International Rescue Day, che si celebra il 24 giugno. ​Nel corso della sua carriera, Frida ha partecipato a 53 soccorsi di persone rimaste intrappolate in strutture crollate, di cui 12 ancora in vita.«Frida è ormai un cane adulto, di circa 70 anni, ed è ora che si ritiri dal servizio della Marina messicana e si goda la sua pensione», ha annunciato uno degli ospite della cerimonia, durante la quale al cane è stata tolta l'uniforme che ha usato durante le ricerche e i salvataggi di questi anni di servizio.Frida è un labrador retriever di 10 anni. Da quando era cucciolo ha iniziato la sua formazione nell'unità di cani da guerra, per poi essere assegnato al BREC a causa del suo carattere empatico.«É molto affettuoso e molto gentile. É un angelo! É estremamente docile e efficiente nel suo lavoro. É stato addestrato per trovare le persone ancora in vita», ha detto Israel Monterde Cervantes, responsabile della sezione canina del Quartier Generale dell'Alto Comando di Semar, nel 2018.Durante la sua carriera Frida ha lavorato anche in missioni internazionali, come il terremoto di Haiti, nel 2010, il terremoto in Guatemala, nel 2012 e il terremoto in Ecuador, nel 2016.In Messico, Frida ha partecipato ai lavori di soccorso dopo l'esplosione della Torre Executive di Petróleos Mexicanos, nel 2013 e nel comune di Juchitán, Oaxaca, dopo il terremoto del 7 settembre 2017, nonché in quello di Città del Messico, il 19 settembre 2017.«Nei giorni successivi al terremoto del 2017, come simbolo dello sforzo collettivo messicano, è diventato famoso con i suoi occhiali e i suoi calzettoni blu mentre agiva in una scuola nel sud di Città del Messico. Frida è il risultato del sereno e professionale lavoro del Dipartimento della Marina», ha detto alla cerimonia il rappresentante dell'Associazione dei militari.