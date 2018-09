Il cane randagio li manda fuori strada e loro chiedono i danni al Comune

Lunedì 17 Settembre 2018, 10:45 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 10:47

Vanno fuori strada con l’auto a causa dell’attraversamento di un cane randagio e subiscono danni sia personali che all’autovettura e per questo denunciano il Comune di Giulianova per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Presentato un atto di citazione davanti al Giudice di Pace del Tribunale di Teramo affinchè accerti la responsabilità del Comune per i danni materiali subiti in un incidente causato da un cane randagio. Il fatto si è verificato lungo la Giulianova-Teramo, involontari protagonisti due giuliesi. A denunciare il Comune sia il proprietario della vettura, M.E. sia la persona che si trovava alla guida al momento del sinistro. Il primo chiede il risarcimento del danno subito dalla vettura che, dopo aver urato il cane, è finita fuori strada. L’altro chiede invece di essere risarcito per le ferite e le contusioni riportate per le quali fu costretto a ricorrrere alle cure dei sanitari del Pronto soccorso.