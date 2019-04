Gabbiano contro elicottero del 118 a Padova, rompe il parabrezza e colpisce il pilota

Martedì 30 Aprile 2019, 13:11 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2019 13:33

Paura su undel 118 che ieri pomeriggio stava volando da Padova a Venezia, con un paziente a bordo, quando unha colpito il velivolo, sfondando il, colpendo il pilota alla spalla e finendo sul sedile posteriore tra schizzi di sangue ovunque. La notizia è riportata dal Gazzettino. L'elicottero è dovuto tornare a Padova, volando a bassa quota, e il paziente è stato trasferito su un'ambulanza.Il direttore del Suem di Padova, Andrea Spagna, spiega al Gazzettino che «purtroppo in quota questi episodi possono capitare. Quello del bird strike è un problema molto sentito anche tra i piloti di aerei, tanto che negli aeroporti ci sono diversi sistemi di dissuasione per allontanare i volatili e i vetri sono antisfondamento e non so come sia potuto succedere. In questo caso stavamo eseguendo un normale trasporto di un paziente da Padova a Venezia per motivi logistici. Non era un paziente in condizioni critiche. Devo sottolineare la bravura del nostro pilota che ha mantenuto sangue freddo e lucidità per comunicare con la nostra centrale operativa e riportare l'elicottero alla base in massima sicurezza».