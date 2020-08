Gabbiano trafitto da una freccia va a caccia di cibo nel ristorante: ruba dai piatti pollo e patatine

Unfazed seagull living with arrow pierced through its entire body https://t.co/dMwNIgdbTU pic.twitter.com/371dNrf6fM — New York Post (@nypost) July 28, 2020

Ultimo aggiornamento: 14:35

Copy CodeUn gabbiano trafitto da una freccia ha stupito i clienti di un ristorante della città di Blackpool, Inghilterra.L'uccello, che nonostante la grave lesione riesce a volare senza problemi, dalla fine di maggio frequenta spesso il locale per sottrarre patatine fritte e bocconcini di pollo, secondo quanto riferisce The Mirror.Sembra che la freccia di 45 centimetri attaccata al suo petto non lo disturbi affatto, il che non si può dire dei clienti del ristorante, che sono molto preoccupati per la salute dell'uccello e hanno provato a catturarlo in numerose occasioni per portarlo da un veterinario. Tuttavia, anche con la freccia, l'uccello è riuscito a evitare qualsiasi tentativo di cattura.Diverse persone hanno contattato la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals per denunciare la presenza del gabbiano ferito, ma finora nessuno è riuscito a soccorrerlo.«È stato davvero strano vederlo. La freccia è più lunga del gabbiano stesso. Non riuscivo a credere che fosse in grado di volare con la freccia conficcata tra le piume. È molto preoccupante che qualcuno nelle vicinanze sia così crudele da poter fare del male a un uccello innocuo», ha raccontato Gary Nightingale, un turista di Manchester.