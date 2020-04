Cane precipitato in un dirupo salvato dai vigili del fuoco

È rimasto bloccato in un dirupo per alcune ore, ma alla fine i vigili del fuoco sono riusciti a salvarlo. È la disavventura affrontata a Gallese (Viterbo) da un cane pitbull, che era rimasto bloccato in fondo a parete di tufo, all'interno di una cavità.



A dare l'allarme è stata la proprietaria che lo sentiva abbaiare, ma non riusciva a individuarlo. Per questo si è rivolta ai vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento civitonico, che una volta giunti sul posto sono riusciti a liberarlo senza tante difficoltà, per poterlo poi riconsegnare alla proprietaria. Ultimo aggiornamento: 22:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA