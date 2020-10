Gatta atletica ama saltare in punto specifico della casa: i video fanno impazzire il web

Leapfrog, una bellissima gatta nera, ha sette anni e uno strano hobby che l'ha resa famosa su Internet: saltare in un punto preciso della casa, tra la porta del seminterrato e quella della cucina adiacente.

La sua proprietaria Jeanine ha spiegato a Bored Panda che questo posto è dove normalmente colloca le cose che devono essere portate nel seminterrato, e sembra che un giorno Leapfrog abbia presa come una sfida personale la l'idea di saltarci sopra.

Da allora, per intrattenere il suo animale domestico, la proprietaria è solita posizionare gli oggetti più svariati sui quali Leapfrog si diverte a saltare. La donna condivide le imprese atletiche del felino volante sui social media.

«La sua velocità è impressionante, è come un razzo!», afferma la donna sull'account Instagram che Leapfrog condivide con Daffodil, un altro gatto nero di Jeanine, e dove i due gatti hanno più di 19.000 follower.

