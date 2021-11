Una gatta è stata trovata in fin di vita dagli animalisti a Battipaglia. L'animale era stato legato ad un albero con un cappio al collo, a ridosso del cimitero, ma il provvidenziale intervento dei volontari delle associazioni a difesa degli animali ha consentito di salvare in extremis la gatta che è stata condotta in un centro veterinario dove sono state assicurate le prime cure. Messo al sicuro anche un gruppo di gattini.