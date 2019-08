E la gatta di Lagerfeld lancia il vino per i felini con erba gatta e salmone

Martedì 27 Agosto 2019, 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Otto anni appena compiuti, razza birmana, orfana di padre Karl Lagerfeld e ricca ereditiera. Elegante, altera, abituata a girare il mondo. Il diario di Choupette, questo il nome della bella micia, conta solo su Instagram quasi 300mila followers. Potrebbero sembrare pochi, ma in reltà conta il giro d'affari che muove il suo diario con i consigli per prodotti esclusivi che valgono circa 3 milioni di euro. L'ultimo riguarda un vino. Non alcolico e destinato solo ai pelosetti felini. Prodotto in tre tipologie.«Una cantina - si legge sul diario di Choupette - contro lo stress, meritiemo un bicchiere come voi umani, una formula ad hoc per animali domestici forumali in modo perfetto per gatti di tutte le età, non sono alcolici ma sono infusi di erba gatta arricchiti con olio di salmone». Alla salute felina. Cheers!