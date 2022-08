I gatti sono considerati animali pericolosi. L'Accademia polacca delle scienze in Polonia ha dichiarato che i gatti sono pericolosi e per questo li ha inseriti nella lista delle "specie invasive". Secondo tale classificazioni questi animali dovrebbero vivere solo all'interno delle case, il tutto perché i gatti sono in grado di uccidere più di 2 miliardi di uccelli ogni anno, aumentando l'estinzione di 63 specie diverse.

Le restrizioni

La Polonia non è l'unico paese ad attuare questa restrizione, in alcune città islandesi i gatti hanno il coprifuoco. Uno studio ha dimostrato come la caccia degli animali domestici sia fortemente dannosa per alcune specie di volatili e che spesso i gatti cacciano di nascosto dai loro padroni che di fatto non si rendono conto. Gli esperti hanno messo delle piccole telecamere ad osservare i gatti scoprendo che uccidevano moltissimi uccelli ma ne portavano a casa solo il 20%.

Mentre la Polonia e l'Islanda stanno adottando misure per incoraggiare i proprietari a tenere i loro gatti in casa, anche gli Stati Uniti si stanno muovendo in questa direzione, cercando di sensibilizzare la popolazione sul rischio che i mici possono rappresentare per l'ecosistema.