Germania, gatti obbligati a rimanere in casa per proteggere uccello raro: multe fino a 50mila euro

Niente vacanze per i gatti in Germania. Ai proprietari di animali domestici nella città tedesca di Walldorf è stato ordinato di tenere i loro felini all'interno per proteggere un uccello raro. Fino a quando? Almeno tutto agosto, per proteggere l'allodola crestata, che nidifica a terra, durante la sua stagione riproduttiva. E questo perché la popolazione dell'allodola è fortemente diminuita negli ultimi anni.

È l'allodola crestata la specie a rischio estinzione. Le autorità di Walldorf hanno affermato che «la sopravvivenza della specie dipende da ogni singolo pulcino», secondo l'AP. La misura sarà ripetuta per i prossimi tre anni, tenendo i gatti in casa da aprile ad agosto, ha riferito The Local. Se un gatto scappa di casa, i proprietari di animali domestici devono provare a riportarlo dentro e chiamare le autorità se necessario.

