Settanta gatti maltrattati e rinchiusi in un appartamento: donna denunciata

Ancora animali domestici maltrattati, in questo caso settanta gatti malati e un cane tenuti in spazi malsani e maleodoranti all'interno di una casa nei pressi di Trecastelli (Ancona). Questo lo scenario che si è presentato oggi alle guardie zoofile Oipa del nucleo di Ancona e a un veterinario intervenuti a seguito di una segnalazione.

Gattina colpita con una pistola a piombini a Lavinio: è in fin di vita. Ira social

Tortura e uccide i gattini affidati alle sue cure: choc a Lecco, condannata a sei mesi

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali del Comando di Senigallia, allertati dalle zoofile per un intervento congiunto, e la proprietaria dell'immobile dato in affitto a una donna che viveva nell'appartamento con la madre e i gatti in condizioni igienico sanitarie inadeguate.

«La donna, che all'inizio ha dichiarato telefonicamente di essere assente, alla fine era in casa con la madre, che ci ha aperto la porta di casa facendoci entrare » racconta Luana Bedetti, coordinatrice provinciale delle guardie zoofile Oipa di Ancona. «La situazione è stata da subito chiara e, nel corso dei controlli, si è accertata la presenza di diversi cuccioli di razza malati e di un gatto morto, forse da circa una decina di giorni, buttato tra i rifiuti all'esterno della casa¯. La donna è attualmente indagata per maltrattamento e per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. I gatti sono stati sequestrati e per ora restano nell'appartamento in attesa dello sviluppo delle indagini e degli accertamenti sanitari.

Ultimo aggiornamento: 22:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA