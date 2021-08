Tutela degli animali, continuano gli interventi della polizia locale a Roma: salvati 6 gattini

Un salvataggio speciale quello della polizia locale di Roma, che pochi giorni fa ha portato in salvo sei piccoli gattini. I cuccioli sono stati trovati da una pattuglia in zona Corcolle, durante uno dei consueti controlli della zona. L'intervento è stato ad opera del reparto tutela ambiente del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale. I cuccioli, di pochi giorni, avevano perso la mamma ed erano troppo piccoli per potersi alimentare autonomamente.

APPROFONDIMENTI LONDRA Afghanistan, le truppe britanniche salvano 170 tra cani e gatti:... SARDEGNA Lingua blu, oltre 200 capi morti in Sardegna (e 177 focolai).... MARZARA DEL VALLO Sicilia, reti da pesca in disuso diventano zaini ecologici: il...

Afghanistan, le truppe britanniche salvano 170 tra cani e gatti: «E ora troveranno una famiglia»

La tempestività dell'intervento da parte agenti ha permesso, su indicazione del veterinario della Asl di zona, di affidarli ad una clinica specializzata. All'interno di ogni gruppo territoriale della polizia locale è presente personale specializzato in materia di tutela ambientale e salvaguardia degli animali, che svolge interventi mirati in questo tipo di materie ed a cui potersi rivolgere per qualsiasi segnalazione, come hanno fatto alcuni cittadini, in zona Valle Fiorita, quando la scorsa settimana hanno trovato dei gattini abbandonati in un cassonetto. Anche in questo caso gli agenti del VI gruppo Torri hanno prestato loro le prime cure per poi affidarli ad un'associazione di volontari. Sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili dell'abbandono.