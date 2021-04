Gattina ha la faccia divisa simmetricamente in due colori e spopola sul web

Una famiglia americana del Tennessee stava ristrutturando la sua nuova casa e abbattendo un muro ha trovato due gattine orfane di circa un paio di settimane. Ciò che ha attirato maggiormente l'attenzione della famiglia è stata una delle due che ha la faccia bicolore, perfettamente divisa in due che hanno deciso di chiamare Albicocca.

A causa del suo peculiare aspetto, è probabile che sia un gatto chimera. Questa rara caratteristica si verifica quando due embrioni si fondono, facendo sì che le cellule degli animali che riportano questa condizione contengano due tipi di DNA.



Una volta salvate, sia Albicocca che sua sorella Pretzel sono state portate in un centro di soccorso per gatti nella città di Nashville, dove sono state accolte temporaneamente da una volontaria che ha dato loro una casa fino a quando non troveranno una sistemazione definitiva.

Nella loro casa temporanea, le gattine sono state accolte da Olive e Pickle, una coppia di gatti che sono stati salvati poco prima mentre erano incinte e hanno dato alla luce le loro cucciolate a pochi giorni l'una dall'altra.



«Apricot e Pretzel si sentono come se fossero sempre state qui. Sono state accettate subito da Pickle e Olive e si sono adattate perfettamente con gli altri cuccioli», ha detto Kiki al portale Bored Panda.